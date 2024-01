Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: livraison du nouveau C-130 en Géorgie information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré aujourd'hui le premier des huit avions de transport tactiques C-130J-30 Super Hercules à la Georgia Air National Guard.



L'unité basée à Savannah exploitera désormais le C-130J-30 Super Hercules, qui offre une puissance, un espace, une intégration et une polyvalence 'sans précédent', selon l'avionneur.



' La livraison d'aujourd'hui est un symbole de l'engagement à long terme de Lockheed Martin envers l'État d'origine du Hercules. Au nom de nos plus de 6 000 employés géorgiens, c'est un honneur de livrer cet avion construit en Géorgie, en Géorgie - à destination des pilotes de la 165e Escadre de transport aérien de Savannah', a déclaré en substance Rod McLean, vice-président chez Lockheed Martin.







