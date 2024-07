Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: livraison de F-16 Block 70 en Slovaquie information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 12:53









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce l'arrivée des premiers F-16 Block 70 en Slovaquie, marquant le début d'une nouvelle ère pour la défense aérienne européenne.



Ces chasseurs permettront à la Slovaquie de protéger son espace aérien et de renforcer la coopération en sécurité avec ses alliés européens.



À ce jour, 5 des 14 jets prévus ont été produits, les neuf autres étant en cours de fabrication, avec une livraison complète prévue d'ici la fin 2025.



Lockheed Martin a un carnet de commandes de 128 F-16 Block 70/72 à Greenville, en Caroline du Sud, et a récemment livré son 4600e F-16, soulignant la longévité et la pertinence continue de cet appareil.







