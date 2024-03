Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: livraison de 2 premiers F-16 à la Slovaquie information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a célébré hier la livraison des deux premiers F-16 Block 70 à la Slovaquie, soulignant l'approfondissement du partenariat entre les deux nations alliées.



Les avions de combat F-16 Block 70 aideront la République slovaque à assurer à nouveau la protection de son espace aérien avec ses propres capacités.



Les deux avions, un modèle C monoplace et un modèle D biplace, resteront à Greenville pour la formation à la maintenance.



Cette formation est cruciale pour le personnel de l'armée de l'air slovaque afin d'assurer l'intégration harmonieuse et le fonctionnement efficace de la flotte de F-16.



D'autres avions à réaction devraient être achevés d'ici 2025, le premier groupe d'avions devant arriver en Slovaquie d'ici la mi-2024.





