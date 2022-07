Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: livraison d'un CH-53K au Corps des Marines information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 17:30









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que sa société Sikorsky a livré au Corps des Marines des États-Unis un hélicoptère CH-53K, en avance sur le calendrier contractuel, dans le cadre d'une production LRIP (Low-Rate Initial Production) soit la phase de production initiale, en petite quantité.



L'appareil, le 7e livré aux Marines, sera stationné sur le base de Jacksonville, en Caroline du Nord. Il devrait être rejoint par deux autres CH-53K avant la fin de l'année.



Les capacités de transport lourd du CH-53K, un appareil construit dans l'usine numérique de Sikorsky, dépassent toutes les autres plates-formes à voilure tournante du département américain de la Défense, assure le constructeur.



Il s'agit par ailleurs du 'seul hélicoptère de transport lourd dont la production est prévue jusqu'en 2023 et au-delà', poursuit Lockheed Martin.



Lockheed précise que la chaîne de production de haute technologie du Connecticut est toujours active avec sept autres appareils en construction sur l'assemblage final, l'usine ayant des engagements dans le cadre de ventes militaires à l'étranger.



Sikorsky a en effet obtenu plus tôt dans l'année un contrat pour la construction de 12 hélicoptères de transport lourd CH-53K pour Israël dont les premières livraisons sont prévues à l'horizon 2025.







