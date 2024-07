Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: les Pays-Bas s'équipent en missile air-sol information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Les responsables américains et néerlandais ont officialisé un accord de Lettre d'Offre et d'Acceptation (LoA) pour l'achat du missile de croisière air-sol à longue portée Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range (JASSM-ER) de Lockheed Martin.



Avec cet accord, les Pays-Bas deviennent le cinquième client international du JASSM.



'Nous sommes honorés de nous associer au gouvernement américain pour fournir aux forces armées néerlandaises un système d'armement éprouvé en combat et efficace en mission pour répondre à leurs besoins de défense stratégique en constante évolution', a déclaré Scott Redmerski, directeur du programme JASSM chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control.



Selon Lockheed, 'la dernière génération du JASSM-ER comprend des améliorations matérielles et logicielles, offrant des capacités accrues et des options plus flexibles pour répondre aux missions en constante évolution des combattants'.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 519,86 USD NYSE -0,92%