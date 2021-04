Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : les Danois déploient leur premier F-35A Cercle Finance • 08/04/2021 à 11:58









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et les membres de la Royal Danish Air Force se sont réunis à Fort Worth, au Texas, afin de célébrer le déploiement du premier F-35A Lightning II de l'armée de l'air danoise. A terme, cet appareil supersonique, furtif et à la pointe de la technologie constituera un élément central de la défense danoise, a assuré Trune Bramsen, ministre de la Défense danoise. Le programme mis en place avec Lockheed Martin prévoit la livraison d'un total de 27 appareils F-35A. Les pilotes et mécaniciens danois se rendront d'ailleurs à la Luke Air Force Base, en Arizona, dans les prochaines semaines afin de débuter leur formation. Lockheed Martin précise avoir livré, à ce jour, un total de plus de 625 avions F-35, formé plus de 1 300 pilotes et 10 380 mécaniciens.

