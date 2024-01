Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: le lancement du profil satellite GOES information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 15:06









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que son satellite géostationnaire environnemental opérationnel (GOES) de nouvelle génération est arrivé avec succès au Kennedy Space Center (Floride), pour commencer à préparer son lancement au printemps.



Il s'agit du dernier des quatre satellites de la série de satellites météorologiques GOES-R de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), tous construits par Lockheed Martin à Littleton, Colorado.



Le nouveau satellite permettra à la constellation de continuer à sauver des vies et des biens en garantissant aux prévisionnistes un accès à des données météorologiques de meilleure qualité que jamais pendant de nombreuses années à venir.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE 0.00%