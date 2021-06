Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : le dividende du 3e trimestre validé Cercle Finance • 25/06/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que son conseil d'administration a autorisé le versement d'un dividende de 2,6 $ par action au titre du 3e trimestre 2021. Le dividende est payable le 24 septembre 2021.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE +0.80%