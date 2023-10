Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: le Danemark reçoit ses premiers F-35A information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé hier que le Danemark avait officiellement célébré l'arrivée dans le pays des quatre premiers F-35A Lightning II, des avions de chasse qui seront basés dans la ville de Skrydstrup.



Au cours de la cérémonie, Lockheed Martin a officiellement remis le certificat de propriété des F-35 danois à l'organisation des acquisitions et de la logistique du ministère danois de la Défense.



' L'arrivée du premier avion de combat F-35 au Danemark est un événement historique pour la défense danoise et la Royal Danish Air Force qui franchit désormais une étape pour l'avenir de sa défense aérienne', a déclaré en substance le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen.





