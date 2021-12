Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : le Black Hawk obtient une certification FAA information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 17:01









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que la Federal Aviation Administration (FAA) a terminé la certification de l'hélicoptère S-70M Black Hawk en délivrant à Sikorsky, une société Lockheed Martin, un certificat de navigabilité spéciale de catégorie restreinte. L'obtention de cette certification au marché des hélicoptères de conception militaire va permettre aux opérateurs civils et commerciaux aux États-Unis d'acheter de nouveaux avions Black Hawk directement à l'usine. 'Avec la certification de type, les nouveaux hélicoptères S-70M Black Hawk (...) sont disponibles pour la première fois sur le marché commercial/civil américain ', a déclaré Jason Lambert, vice-président de Sikorsky Global Commercial & Military Systems.

