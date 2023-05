Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: lanceur HIMARS livrés en Pologne information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir qu'une première cargaison de lanceurs HIMARS a été livrée sans encombre à la Pologne.



Selon Lockheed Martin, le lanceur HIMARS permet des tirs de précision à longue portée (jusqu'à 300 km) et est interopérable avec les systèmes de défense achetés.

D'autres livraisons de HIMARS à la Pologne sont d'ailleurs prévues cette année, précise la firme états-unienne.



Par ailleurs, un partenariat industriel entre Lockheed Martin et l'Agence de l'armement du ministère de la Défense nationale polonaise pourrait voir le jour. Un accord cadre entre les deux parties permettrait en effet à l'industrie polonaise d'intégrer les composants clés du lance-roquettes HIMARS sur un camion Jelcz 6x6. Des discussions sont aussi en cours pour la production polonaise de munitions.





