Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: lancements en orbite avec Firefly Aerospace information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 16:27









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir signé un accord avec Firefly Aerospace portant sur jusqu'à 25 lancements spatiaux, via la fusée Alpha, d'ici à 2029.



L'utilisation du lanceur à moindre coût de Firefly aidera Lockheed Martin à réduire les risques pour l'envoi de ses technologies en orbite terrestre basse.



Cet accord renforce ainsi le partenariat stratégique entre les deux entreprises et soutient la croissance continue et l'investissement technologique.



Lockheed Martin développera des technologies de charge utile pour diverses missions, telles que l'observation de la Terre, les communications globales, et la surveillance du climat, grâce à cet accord qui assure des lancements fréquents et réactifs.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 465.23 USD NYSE -0.74%