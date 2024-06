Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: lancement réussi d'un satellite météo information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 12:13









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé le lancement réussi du satellite météorologique GOES-U pour la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), transporté par SpaceX depuis le Kennedy Space Center de la NASA.



Ce dernier satellite de la série GOES-R sera renommé GOES-19 une fois en orbite géostationnaire.



Il fournira des données avancées sur le temps, la cartographie en temps réel des éclairs, et surveillera les conditions météorologiques spatiales grâce à des instruments comme le GLM et le SUVI.



Ce lancement marque une avancée majeure pour la prévision météorologique précise et la gestion des catastrophes.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 469,93 USD NYSE +0,48%