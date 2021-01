Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : la marine US va tester les armes laser Cercle Finance • 12/01/2021 à 12:34









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que la marine états-unienne va lancer cette année son programme visant à déployer un système d'arme laser baptisé Helios (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) pour une éventuelle mise en service permanente. Cette annonce fait suite à la récente démonstration de Lockheed Martin et de la marine d'une puissance laser totale dépassant les 60 kW requis. Lockheed Martin annonce avoir terminé l'examen critique de conception et de test de sa technologie Helios et estime que ses lasers offrent 'une architecture d'armes éprouvées, abordables, évolutives et multi-missions'. Ce système laser va être déployé à bord d'un destroyer pour des tests d'intégration, annonce Lockheed Martin.

