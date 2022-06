Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: la Jordanie acquiert 8 nouveaux F-16 information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 17:03









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que la Jordanie a officiellement signé une lettre d'acceptation portant sur l'achat de huit nouveaux avions F-16 Block 70.



Ce contrat va permettre à la Jordanie d'étendre sa flotte existante de F-16, tout en lui offrant de nouvelles capacités de mission, avec des coûts d'exploitation abordables, indique Lockheed Martin.



Les nouveaux F-16 de Jordan seront construits à Greenville, en Caroline du Sud, où Lockheed Martin continue d'embaucher pour la production et la maintenance des appareils.







