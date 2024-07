Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: la Grèce se dote de F-35 pour 4,8 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que la Grèce à signé un accord pour acquérir 20 avions F-35 Lightning II, avec une option pour 20 appareils supplémentaires, dans le cadre d'une vente militaire à l'étranger des États-Unis.



Ce contrat, valorisé à environ 4,8 milliards de dollars, marque l'entrée de la Grèce dans le programme F-35, faisant d'elle la 19e nation à rejoindre ce programme.



Les F-35 renforceront les capacités de l'Armée de l'air hellénique et amélioreront l'interopérabilité au sein de l'OTAN.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 521,19 USD NYSE +1,29%