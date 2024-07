Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: la Croatie triple sa flotte de Black Hawk information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que la Croatie a officiellement acheté huit hélicoptères UH-60M Black Hawk supplémentaires construits par Sikorsky (une société Lockheed Martin) via le mécanisme des ventes militaires à l'étranger du gouvernement américain.



Cette opération porte la flotte totale du Black Hawk de la Croatie à 12 appareils.



L'accord inclut aussi l'équipement organisationnel, les pièces de rechange et de réparation, ainsi que l'équipement de soutien associé. Selon Lockheed, cette opération constitue 'un investissement essentiel' pour la Croatie.



'En triplant sa flotte, la Croatie soutiendra les efforts de modernisation en cours et renforcera la capacité de la région des Balkans à dissuader les menaces actuelles et futures', a indiqué en substance Hamid Salim, vice-président des systèmes de l'armée et de l'air chez Sikorski.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 461,00 USD NYSE +0,12%