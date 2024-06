Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: l'IA au service de l'interception air-air information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin Skunk Works annonce s'être associé à l'Université de l'Iowa pour démontrer l'utilisation de l'IA dans des scénarios d'interception air-air.



Lors d'essais réussis, l'IA a piloté un jet L-29 Delfin en utilisant des commandes de cap, vitesse et altitude, réalisant des exercices tactiques contre un adversaire virtuel.



L'IA a pu transférer les comportements appris de la simulation à la réalité et agir de manière intentionnelle et décisive.



Ces tests font partie d'une initiative plus large pour développer rapidement l'autonomie pilotée par l'IA pour les missions air-air.







