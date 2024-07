Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: l'Espagne achète des missiles Patriot information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Des responsables des États-Unis et de l'Espagne ont officialisé un accord permettant à l'Espagne d'acheter les missiles Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) de Lockheed Martin ainsi que les équipements de soutien associés.



Avec cet accord, l'Espagne devient le 16e pays partenaire du PAC-3.



' En tant que missile de défense aérienne le plus avancé au monde, le PAC-3 renforcera les capacités de défense nationale de l'Espagne et renforcera leur efficacité dans l'espace de combat Security du 21e siècle', a déclaré Brian Kubik, vice-président des programmes PAC-3 chez Lockheed Martin.



En ajoutant le PAC-3 MSE à son arsenal, l'Espagne améliorera ses capacités de défense aérienne et antimissile contre l'évolution des menaces.





