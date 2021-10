Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : l'armée US mise sur les armes hypersoniques information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé hier soir la livraison d'équipements au sol critiques à l'armée américaine, pour son système d'armes hypersoniques à longue portée (LRHW). Cette livraison s'inscrit dans le cadre d'un programme de développement rapide d'armes hypersoniques s'appuyant sur la précision des tirs à longue portée. La livraison incluait notamment quatre véhicules lanceurs d'engins. Les futurs essais sont prévus pour l'exercice 2022-2023.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE +0.64%