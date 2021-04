Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : l'Agence spatiale allemande choisit iSpace Cercle Finance • 06/04/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce aujourd'hui que l'Agence spatiale allemande a choisi son système iSpace afin de suivre en temps réel le déplacement des objets spatiaux. Alors que plus de 300 000 objets gravitent autour de la Terre, iSpace suit leur déplacement et collecte des données à partir d'un réseau mondial de capteurs de surveillance de la communauté gouvernementale, commerciale et scientifique. 'Pour ceux qui cherchent à améliorer leurs capacités de commande et de contrôle de l'espace, iSpace est une solution convaincante car il peut être rapidement déployé et configuré de manière dynamique pour répondre aux besoins de chaque mission de chaque client', a déclaré Amr Hussein, vice-président de Lockheed Martin C4ISR Systems. Le système iSpace fournit une connaissance en temps réel de ce qui se passe dans l'espace (collisions, manoeuvres, ruptures, lancements...), alerte les opérateurs des anomalies et suggère des pistes d'action recommandées.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE +1.92%