Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: honoré pour ses innovations information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 11:39









(CercleFinance.com) - Chaque année, Popular Science passe en revue des milliers de nouveaux produits et d'innovations pour choisir les 100 premiers gagnants dans 10 catégories qui représentent un progrès significatif dans leurs domaines.



Trois innovations de Lockheed Martin ont été choisies pour le Best of What's New 2022 de Popular Science : Le système GridStar Flow, pour le stockage d'énergie de longue durée, l'hélicoptère Black Hawk à pilotage optionnel et le télescope spatial James Webb de la NASA - avec une caméra principale construite par Lockheed Martin - ont ainsi été sélectionnés.



Sélectionné dans la catégorie Aérospatiale, l'hélicoptère Black Hawk à pilotage optionnel pourrait changer la façon dont l'armée américaine réapprovisionne les forces avancées dans les espaces de combat contestés en utilisant des hélicoptères utilitaires qui peuvent être pilotés avec ou sans pilote à bord.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE +0.27%