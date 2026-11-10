Lockheed Martin franchit le cap des 100 000 roquettes GMLRS livrées

Le groupe de défense américain a porté sa cadence de production à près de 14 000 roquettes par an, atteignant cet objectif plus tôt que prévu. Il a également franchi une nouvelle étape dans la diversification de ses approvisionnements.

Lockheed Martin annonce avoir livré sa 100 000e roquette GMLRS, un système de frappe de précision utilisé par l'armée des Etats-Unis et ses alliés, notamment à partir des lanceurs HIMARS et M270.

Le groupe a également réalisé, en collaboration avec General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOTS), un premier essai au sol réussi d'un nouveau moteur-fusée à propergol solide destiné aux GMLRS.

Des essais supplémentaires sont prévus avant une qualification du moteur en 2027, qui permettrait de disposer d'un troisième fournisseur américain pour ce composant essentiel et de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Le titre progresse de 2,7% à Wall Street, autour des 604 USD, et affiche une progression de l'ordre de 25% depuis le début de l'année.