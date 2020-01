LOCKHEED MARTIN fait mieux que prévu au quatrième trimestre

(AOF) - Lockheed Martin a dévoilé mardi des résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre 2019. Ainsi, le groupe américain de défense et sécurité a publié un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars sur la période, ou 5,29 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars, ou 4,39 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet visait moins : 5,03 dollars par action.

Pour sa part, le chiffre d'affaires de Lockheed Martin s'établit à 15,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 14,4 milliards un an plus tôt, ce qui dépasse là aussi les attentes du marché (15,3 milliards de dollars).