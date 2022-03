Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: essai réussi autour du missile PAC-3 MSE information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 16:41









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin, l'Agence de défense antimissile (MDA) et l'armée américaine annoncent avoir intégré avec succès le missile intercepteur PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) au système THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), soit un système de défense antimissile.



A l'occasion d'un test réalisé aujourd'hui, le système THAAD a lancé avec succès un PAC-3 MSE pour intercepter sa cible, un missile balistique tactique, en utilisant la technologie Hit-to-Kill.



'Cette intégration est une autre contribution de Lockheed Martin aux opérations conjointes dans tous les domaines et offre une capacité critique dans la sécurité du 21e siècle', détaille Scott Arnold, vice-président en charge de l'Integrated Air & Missile Defense chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control.





