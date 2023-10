Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: essai concluant pour le système Aegis information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que l'USS Carl M. Levin, un destroyer lance-missiles de l'US Navy, a achevé avec succès les tests du système d'armes Aegis-48 (FTM-48), également connu sous le nom de Vigilant Wyvern, au sein de son champ d'essai du Pacifique, à Hawaï.



Le destroyer a engagé simultanément plusieurs cibles de missiles de croisière anti-navire et de défense antimissile balistique (BMD), ce qui constituait une première pour le système de combat Aegis.



'Il s'agit d'un nouveau pas en avant dans la démonstration des capacités dans un scénario opérationnel réaliste, ce qui est crucial pour devancer l'évolution des menaces et garder une longueur d'avance sur l'adversaire', a déclaré Joe DePietro, vice-président et directeur général de Lockheed Martin.



Selon la firme, ces essais ont permis de démontrer que les navires équipés du dernier système de combat Aegis pouvaient se défendre efficacement, le système ayant engagé simultanément plusieurs cibles de missiles de croisière antinavire et de défense antimissile balistique (BMD).





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -0.59%