Lockheed Martin: élargit sa collaboration avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 16:16

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et Microsoft ont annoncé aujourd'hui une expansion 'historique' de leur relation stratégique afin de contribuer à la prochaine génération de technologie pour le compte du ministère de la Défense (DOD) des Etats-Unis.



L'accord couvre plusieurs domaines critiques. Microsoft fera notamment de Lockheed Martin la première entité non gouvernementale à opérer de manière indépendante dans le cloud Microsoft Azure Government Secret, 'inaugurant une nouvelle ère d'opportunités cloud pour l'industrie'.



Les partenaires ont par ailleurs lancé un programme R&D collaboratif de deux ans pour faire progresser les capacités d'IA et d'apprentissage automatique. La collaboration portera aussi sur les capacités avancées de mise en réseau et de sécurité 5G.



Enfin, il est prévu que Microsoft Azure propulse le parcours de transformation numérique de Lockheed Martin, accélérant les gains de productivité à l'échelle de l'entreprise pour 'offrir une innovation à grande échelle, améliorer le choix et la flexibilité et créer la prochaine génération de technologies de défense'.