Lockheed Martin: développera un atterrisseur lunaire humain information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 14:24

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé faire partie de l'équipe qui a remporté un contrat auprès de la NASA pour développer et démontrer un système d'atterrissage humain pour le programme Artemis dans le cadre du programme Human Landing System de l'agence.



L'objectif de ce programme est de développer rapidement un atterrisseur lunaire humain durable et d'effectuer un vol de démonstration avec équipage sur la surface lunaire pour Artemis V.



Dirigée par Blue Origin, l'équipe nationale qui développera et construira l'atterrisseur comprend également Draper, Boeing, Astrobotic et Honeybee Robotics.



'Lockheed Martin est ravi de faire partie de l'équipe nationale de Blue Origin et nous sommes impatients de construire le premier transporteur cislunaire de l'humanité', souligne Kirk Shireman, vice-président des campagnes d'exploration lunaire chez Lockheed Martin Space.



En tant que partenaire principal de l'équipe Blue Origin, Lockheed Martin apporte à l'atterrisseur lunaire plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de l'exploration spatiale.