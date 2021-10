Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : développe une station spatiale commerciale information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 17:31









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce aujourd'hui une collaboration avec Nanoracks, société privée de services spatiaux, et Voyager Space, une firme spécialisée dans l'exploration spatiale, afin de mettre au point Starlab, une station spatiale commerciale privée à orbite basse. L'idée est de pouvoir répondre aux demandes des clients pour de la recherche sur les matériaux, la croissance des plantes ou encore l'activité des astronautes. A terme, Starlab servira également au tourisme ou à d'autres activités commerciales. La station devrait atteindre sa capacité opérationnelle initiale à l'horizon 2027, prévoit Lockheed Martin. ' Voyager Space est très confiant dans le modèle commercial de Starlab et dans sa capacité à être commercialement durable et bien capitalisé ', a déclaré Dylan Taylor, président-directeur général de Voyager Space.

