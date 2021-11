Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : des pièces de F-16 fabriquées en Pologne information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 13:02









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que sa société PZL Mielec, l'un des plus anciens constructeurs d'avions polonais au monde, construira et assemblera des composants de la dernière génération de F-16 à partir de l'année prochaine. PZL Mielec fabriquera notamment le fuselage arrière, le fuselage central, la structure du cockpit, le panneau latéral du cockpit et la baie d'équipement avant des nouveaux F-16 et exportera ces 'aérostructures' vers la chaîne d'assemblage final de Lockheed Martin à Greenville, en Caroline du Sud. ' L'annonce d'aujourd'hui souligne notre engagement envers PZL Mielec et le développement de l'empreinte industrielle de Lockheed Martin en Pologne', a déclaré Robert Orzylowski, directeur de Lockheed Martin pour la Pologne, l'Europe centrale et l'Europe de l'est. 'L'acquisition du F-35 par la Pologne a ouvert la porte à une nouvelle expansion de cette relation et nous a conduit à l'annonce d'aujourd'hui', analyse-t-il.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE -0.47%