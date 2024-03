Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: des F-16 Block 70 à destination de Bahreïn. information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 17:14









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a franchi une étape importante avec le départ de la première vague de trois F-16 Block 70 de Greenville, en Caroline du Sud, à destination de Bahreïn.



' Cet événement souligne le rôle de Bahreïn en tant que premier membre du Conseil de coopération du Golfe à utiliser le F-16 et maintenant le premier à intégrer la variante F-16 Block 70 dans sa flotte ' indique le groupe.



À ce jour, Lockheed Martin a produit cinq F-16 Block 70 pour Bahreïn, et 11 autres sont à divers stades de production et d'essai.



Les premiers appareils ont effectué des missions d'essai en vol sur la base aérienne d'Edwards, en Californie, avec le 416e escadron d'essai en vol.



OJ Sanchez, vice-président et directeur général de l'Integrated Fighter Group chez Lockheed Martin, a déclaré 'avec l'introduction du F-16 Block 70, nous assistons à un saut significatif dans les capacités de combat. L'intégration de cette plateforme éprouvée permettra à l'armée de l'air royale bahreïnienne de protéger efficacement son ciel et de collaborer avec ses alliés dans le monde entier'.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -0.87%