Lockheed Martin : départ du vice-président du pôle Espace

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé hier soir le prochain départ à la retraite de Richard F. Ambrose, vice-président exécutif de la division espace. Il quittera ses fonctions à compter du 1er mars 2022, après plus de 20 ans dans l'entreprise et conservera son poste actuel jusqu'à ce qu'un successeur soit annoncé. Après cela, Richard F. Ambrose occupera des fonctions de conseiller stratégique pour assurer une transition en douceur.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE +0.64%