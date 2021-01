Lockheed Martin : décès de la vice-présidente aéronautique

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce le décès de Michele Evans, vice-présidente exécutive de l'aéronautique, disparue le jour de l'An.

'Tout au long de sa carrière, Michele a dirigé certains des programmes les plus importants qui assurent la sécurité de notre nation et de ses alliés et contribuent à faire de notre monde plus sûr. Elle incarnait chaque jour les valeurs de notre entreprise dans l'esprit et l'action - faire ce qui est juste, respecter les autres et performer avec excellence', a annoncé l'entreprise.