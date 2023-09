Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 16:06









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin gagne 1% en début de séance et surperforme ainsi la tendance à Wall Street, soutenu par des propos de Wells Fargo qui relève sa recommandation de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' sur le titre du groupe d'aéronautique et de défense.



Le broker souligne que le cours de bourse est passé sous son objectif de cours, maintenu à 440 dollars. 'Bien que nous ne prévoyions encore qu'une croissance modeste pour Lockheed Martin dans les années à venir, le consensus en tient compte', juge-t-il en outre.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE +1.29%