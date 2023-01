Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: croissance de 8% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin publie un BPA ajusté de 7,79 dollars au titre du dernier trimestre 2022, en croissance de 8%, pour des revenus en progression de 7% à 19 milliards de dollars, avec un carnet de commandes en hausse de 11% à 150 milliards.



'Cette fin d'année plus forte que prévu a démontré la fiabilité et la résilience de l'entreprise pour respecter ses engagements dans des environnements difficiles', commente James Taiclet, le PDG du groupe d'aéronautique et de défense.



Affichant ainsi sur l'année écoulée un BPA ajusté de 27,23 dollars et un chiffre d'affaires de 66 milliards, Lockheed Martin anticipe un BPA d'environ 26,60 à 26,90 dollars et des revenus de l'ordre de 65 à 66 milliards pour son exercice 2023.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE 0.00%