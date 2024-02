Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: coopération énergétique avec la Roumanie information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce un accord de coopération avec la Roumanie autour de la batterie GridStar Flow qui pourrait aider le pays à atteindre ses objectifs de zéro émission nette.



' GridStar Flow de Lockheed Martin s'aligne sur nos buts et objectifs visant à améliorer la sécurité énergétique de la Roumanie', a déclaré Sebastian Burduja, ministre de l'Énergie de la Roumanie.



' Nous sommes impatients d'explorer comment cette solution de batterie à flux peut s'intégrer à nos objectifs de zéro émission nette', a-t-il ajouté



GridStar Flow est une batterie à flux redox innovante conçue pour faire progresser l'abordabilité et la durabilité de l'énergie propre.



Selon Lockheed Martin, GridStar Flow serait actuellement 'la seule offre de batteries à flux au monde capable de contrer les perturbations anticipées et imprévues du réseau'.





