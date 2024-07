Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: contrat pour les composants du radar SPY-7 information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a attribué des commandes à Indra, Escribano Mechanical and Engineering, et ICM afin d'obtenir des composants pour le radar SPY-7(V)2 de la frégate F-110.



Ces commandes s'inscrivent dans el cadre de l'engagement de Lockheed Martin à intégrer l'Espagne dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale pour le radar SPY-7.



Cette initiative permettra de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à augmenter la capacité de production.







