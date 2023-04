Lockheed Martin: contrat initial de 439 M$ avec l'US Army information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 17:01

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que l'US Army lui a attribué un contrat de production pluriannuel pour les missiles interarmées air-sol (JAGM) et les missiles HELLFIRE d'une valeur totale de 439 millions de dollars pour la première année de programme.



Ce contrat fournira à JAGM et HELLFIRE un soutien à l'approvisionnement et à la production destiné à l'US Army et à la clientèle internationale.



Parce qu'il s'agit d'une attribution pluriannuelle, le contrat offre trois attributions de suivi supplémentaires à compter de la fin de 2023, permettant une valeur totale du contrat pouvant atteindre 4,5 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.



'Non seulement cette attribution de contrat soutient une production soutenue, mais il s'agit de la première attribution de contact de production conjointe des États-Unis. gouvernement pour JAGM et HELLFIRE ', déclare Joey Drake, directeur de la gestion des programmes des systèmes de missiles air-sol chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control.



' Les capacités défensives avancées de JAGM et HELLFIRE offrent aux utilisateurs une solution essentielle qui leur permet de garder une longueur d'avance avec un avantage concurrentiel contre des adversaires potentiels. Ce contrat nous permet de continuer à fournir ces solutions à nos clients pour les années à venir ', a-t-il ajouté.