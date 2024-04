Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: contrat de services auprès de la NASA information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - La NASA a attribué un contrat de services pour véhicules tout terrain lunaires (LTVS) à l'équipe Lunar Dawn, dirigée par Lunar Outpost en tant qu'entrepreneur principal, avec son partenaire principal Lockheed Martin ainsi que ses associés General Motors (GM), The Goodyear Tire & Société de caoutchouc et MDA Space.



L'équipe diversifiée combine un héritage éprouvé d'exploration spatiale robotique et humaine, une technologie de pointe et les atouts de l'industrie automobile pour créer un véritable véhicule tout-terrain pour vivre et travailler sur la surface de la Lune.



Ce véhicule de terrain lunaire (LTV) de nouvelle génération permettra l'exploration de la surface de la Lune d'une manière sans précédent dans le cadre de la campagne Artemis de la NASA.







