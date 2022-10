Lockheed Martin: contrat de livraison de 3 engins à la NASA information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 11:03

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce être désormais sous contrat pour livrer trois engins spatiaux Orion à la NASA pour ses missions Artemis VI-VIII, poursuivant la livraison de véhicules d'exploration à l'agence pour transporter des astronautes dans l'espace lointain et autour de la Lune en soutien au programme Artemis.



'Cette commande comprend le vaisseau spatial, la planification et le soutien des missions, et nous emmène dans les années 2030', a déclaré Lisa Callahan, vice-présidente et directrice générale de Commercial Civil Space, Lockheed Martin.



'Nous sommes à la veille d'un lancement historique donnant le coup d'envoi de l'ère Artemis et ce contrat montre que la NASA élabore des plans à long terme pour vivre et travailler sur la Lune, tout en se concentrant également sur l'envoi d'humains sur Mars.



Dans le cadre de l'OPOC, Lockheed Martin et la NASA ont réduit les coûts d'Orion de 50% par véhicule sur Artemis III à Artemis V, par rapport aux véhicules construits pendant la phase de conception et de développement. Les véhicules construits pour Artemis VI, VII et VIII verront une réduction de coût supplémentaire de 30 %, assure Lockheed Martin.