Lockheed Martin: contrat de 890 M$ avec la SDA

information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - La Space Development Agency (SDA) a signé un contrat avec Lockheed Martin pour la construction de 18 véhicules spatiaux dans le cadre de sa constellation Tranche 2 Tracking Layer.



Lockheed Martin fournira 16 véhicules spatiaux d'alerte et de suivi de missiles à large champ de vision dotés de capteurs infrarouges et deux véhicules spatiaux dotés de capteurs infrarouges de défense antimissile.



Cet accord de transaction à prix ferme a une valeur potentielle totale de 890 millions de dollars.



' Alors que les menaces de missiles augmentent partout dans le monde, nous soutenons pleinement l'architecture spatiale de la SDA pour protéger notre pays et nos alliés ', a déclaré Michael Corriea, vice-président des programmes d'alerte chez Lockheed Martin Space.



' Nous avons réalisé un investissement important dans les technologies numériques et de production, et grâce à notre expérience dans le support des engins spatiaux SDA, nous sommes impatients de fournir les véhicules spatiaux. '.





