Lockheed Martin: contrat de 74 M$ avec la Défense des USA information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 17:27

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce la signature d'un contrat de 74 millions de dollars portant sur la livraison d'une 8e batterie du système THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) pour le compte de l'Agence de défense antimissile (MDA), une structure affiliée au département de la défense des Etats-Unis.



Ce contrat témoigne de 'la confiance continue du gouvernement américain dans le système d'arme THAAD et dans sa capacité unique de défense endo et exo-atmosphérique', assure Dan Nimblett, vice-président en charge de la défense aérienne et antimissile chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control.



Selon Lockheed Martin, THAAD est un système de défense 'très efficace et éprouvé au combat' contre les missiles balistiques à portée courte, moyenne et intermédiaire. 'THAAD est le seul système américain conçu pour intercepter des cibles à l'extérieur et à l'intérieur de l'atmosphère', ajoute la société.



La première batterie THAAD était entrée en service mai 2008 tandis que la septième et dernière en date l'a été en décembre 2016.



Pour sa part, la 8e unité prévue par ce contrat devrait être opérationnelle en 2025.