Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: contrat de 4,6 M$ auprès de la DARPA information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce l'obtention d'un contrat de 4,6 millions de dollars auprès de la DARPA afin de développer des outils d'intelligence artificielle dans le cadre du programme AIR.



Pour rappel, la DARPA est une agence du Département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et du développement de technologies avancées pour une utilisation militaire.



Concrètement, le projet en question vise à améliorer les modèles et simulations pour des missions aériennes dynamiques et multi-appareils au-delà de la portée visuelle.



Cette initiative est cruciale pour répondre aux besoins croissants en sécurité nationale, en utilisant des technologies de pointe comme l'apprentissage automatique et les infrastructures ARISE de Lockheed Martin, afin de renforcer l'avantage compétitif des États-Unis et de leurs alliés.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 462,17 USD NYSE 0,00%