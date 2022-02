Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: contrat de 32 Black Hawk aux Philippines information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 11:49









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que sa société PZL Mielec a signé un contrat avec le ministère philippin de la Défense nationale (MDN) portant sur la fabrication de 32 hélicoptères utilitaires S-70i Black Hawk destinés à l'armée de l'air philippine.



La livraison des 32 appareils est prévue d'ici à 2026 et permettra d'augmenter 'considérablement' la capacité opérationnelle de l'armée de l'air philippine, aussi bien dans le cadre de missions de recherche et de sauvetage que de l'aide humanitaire ou le transport de troupes.



Le constructeur précise que chaque appareil sera doté d'un cockpit numérique, d'un radar météorologique couleur, d'un système intégré de surveillance de l'état du véhicule (IVHMS) ainsi que d'un crochet de chargement de 9 000 livres (4 082 kg).







