Lockheed Martin: contrat de 276 M$ avec l'US Air Force

(CercleFinance.com) - ockheed Martin annonce s'être vu attribuer un contrat d'une valeur initiale de 276 M$ dans le cadre du programme 'ARTS-V3' de l'US Air Force, afin de développer et produire le système de radar numérique à ouverture variable dit 'VADR'.



Dans ce cadre, Lockheed Martin s'associera à SRC, une société de R&D de défense à but non lucratif qui met en avant une expertise en matière de radar s'étendant sur plus de six décennies.



Le système VADR est un capteur défini par logiciel pouvant être reprogrammé pour émuler différents systèmes adverses et événements d'entraînement.



Il sera construit à l'aide d'un réseau distribué numériquement actif à balayage électronique (AESA), tirant parti des points communs avec d'autres radars clés du portefeuille de Lockheed Martin.







