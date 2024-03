Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: contrat de 219 M$ avec l'armée américaine information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 14:54









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin remporte un contrat de 219 millions de dollars pour produire des missiles de frappe de précision (PrSM) supplémentaires pour l'armée américaine.



Il s'agit du quatrième contrat de production à ce jour pour le missile à longue portée, qui permettra de répondre à la demande de l'armée US.



Lockheed Martin a livré les premiers missiles en décembre 2023 à la suite d'un test de qualification de production réussi en novembre.



'Nous sommes fiers de fournir cette capacité de dissuasion à longue portée à notre client de l'armée et nous continuons à travailler pour faire avancer le programme et la production selon un calendrier très précis ', a déclaré Jay Price, vice-président des tirs de précision chez Lockheed Martin.





