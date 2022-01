Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: contrat de 102 M$ avec l'armée égyptienne information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 16:41









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce s'être vu attribuer un contrat de 102 millions de dollars afin de faire évoluer 25 hélicoptères Apaches AH-64D égyptiens de la version 'D' à la version 'E'.



Cette modernisation réalisée pour le compte de l'armée de l'air égyptienne inclut l'installation d'un système de capteurs de 3e génération baptisé 'eyes of the Apache' offrant aux pilotes des capacités d'engagement à longue portée, de jour et de nuit comme par mauvais temps.



Les pilotes pourront accéder à des images haute résolution et haute définition depuis leur poste de pilotage et disposeront aussi d'un système de pointeur laser permettant de se coordonner avec d'éventuelles troupes au sol.



Ces mises à jour seront effectuées au sein de l'usine Boeing de Mesa (Arizona) pour un achèvement prévu à l'été 2024.







