Lockheed Martin: contrat de 1,3 Md$ avec l'US Army

(CercleFinance.com) - L'armée américaine a attribué un contrat de production de 1,3 milliard de dollars à la Javelin Joint Venture (JJV, soit la coentreprise entre Lockheed et Raytheon), soit le plus important à ce jour pour les missiles Javelin.



Ce contrat, qui fait partie d'un accord à livraison et quantité indéterminées, permettra de produire des systèmes d'armes Javelin et de soutenir leur production, avec pour objectif d'atteindre 3 960 unités par an d'ici 2026.



Ce contrat répond à la demande mondiale croissante, y compris pour des clients comme le Kosovo et pour reconstituer les stocks envoyés en Ukraine.



Le Javelin est développé par Raytheon et Lockheed Martin.





