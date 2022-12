Lockheed Martin: collabore pour un nouveau système laser information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 10:39

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et Rafael Advanced Defense Systems, d'Israël, ont signé un accord d'équipe qui prévoit le développement, les essais et la fabrication conjoints de systèmes d'armes laser à haute énergie (HELWS) aux États-Unis et en Israël.



Le futur développement conjoint sera basé sur les actifs qui ont été développés indépendamment par Rafael et la direction de la recherche et du développement de la défense (DDR&D) dans le cadre du projet IRON BEAM. La coopération visera à développer une variante du système pour le marché américain.



L'année dernière, une série de tests a été réalisée sur le système, prouvant sa capacité opérationnelle. IRON BEAM est un HELWS de classe 100kW, qui devrait être le tout premier système opérationnel de défense aérienne au sol contre des menaces telles que les roquettes, les mortiers et les drones, en assurant un engagement à la vitesse de la lumière.



IRON BEAM est destiné à être intégré dans le dispositif de défense aérienne d'Israël.



' Nous entrons dans l'ère du laser à haute énergie et nous sommes impatients de mettre en service des systèmes opérationnels, fiables et très efficaces avec des coéquipiers tels que Rafael', a déclaré Joshua (Shiki) Shani, Chief Executive, Lockheed Martin Israël.