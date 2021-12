Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : collaboration autour de la station Starlab information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 12:07









(CercleFinance.com) - Nanoracks, en collaboration avec Voyager Space et Lockheed Martin, a remporté un contrat de 160 millions de dollars de la NASA afin de concevoir Starlab, une future station spatiale commerciale, dans le cadre du programme de développement Commercial Low-Earth Orbit (LEO) de l'agence américaine. A l'initiative de la NASA, Starlab devrait permettre de 'stimuler l'économie spatiale commerciale et de fournir des capacités scientifiques et d'équipage avant le retrait de la Station spatiale internationale (ISS).' La station disposera notamment d'un grand habitat gonflable conçu et construit par Lockheed Martin.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE +0.69%